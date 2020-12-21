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Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в армии

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Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в вооруженных силах России на 37% ниже, чем в целом по стране, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране», — сказал Шойгу. Он отметил, что в вооруженных силах активно ведется массовая вакцинация от коронавируса.

27 ноября министр сообщил, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 тыс. служащих. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек. 4 декабря он заявил, что вакцинировались от коронавируса более 7 тыс. военнослужащих.

Согласно приказу Минздрава, военнослужащие относятся к приоритету второго уровня вакцинации. К приоритету первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных