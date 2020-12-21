Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в армии
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в вооруженных силах России на 37% ниже, чем в целом по стране, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране», — сказал Шойгу. Он отметил, что в вооруженных силах активно ведется массовая вакцинация от коронавируса.
27 ноября министр сообщил, что в России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 тыс. служащих. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек. 4 декабря он заявил, что вакцинировались от коронавируса более 7 тыс. военнослужащих.
Согласно приказу Минздрава, военнослужащие относятся к приоритету второго уровня вакцинации. К приоритету первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях соцобслуживания, имеющие хронические заболевания.