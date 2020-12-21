Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в армии

«Благодаря принятым мерам показатель заболеваемости коронавирусом в вооруженных силах на 100 тыс. человек на 37% ниже, чем по стране», — сказал Шойгу. Он отметил, что в вооруженных силах активно ведется массовая вакцинация от коронавируса.