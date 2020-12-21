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Минздрав проверяет информацию о новом штамме коронавируса

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Специалисты проверяют информацию о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в сообщении.

Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян, отметили в министерстве.

Ранее сегодня в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 22 декабря на неделю останавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.  

О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.

Ранее по теме: Россия приостановила авиасообщение с Великобританией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных