Минздрав проверяет информацию о новом штамме коронавируса
Специалисты проверяют информацию о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в сообщении.
Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян, отметили в министерстве.
Ранее сегодня в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 22 декабря на неделю останавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.