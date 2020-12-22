Москвичей не будут штрафовать за нахождение в заведениях общепита после 23:00

В Москве действует ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. С 28 сентября пожилым москвичам и жителям города с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс, студенты городских колледжей и вузов учатся дистанционно. Младшеклассники продолжают очное обучение.