Москвичей не будут штрафовать за нахождение в заведениях общепита после 23:00
Власти Москвы не штрафуют посетителей ресторанов, кафе и баров, которые находятся в заведении после 23:00, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля города Евгения Данчикова. Штраф могут выписать за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, если такие нарушения будут выявлены, пояснил Данчиков.
Ранее власти города ограничили работу заведений общепита в Москве с 23:00 до 6:00 из-за рисков распространения коронавируса. Ограничение будет действовать до 15 января.
В Москве действует ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. С 28 сентября пожилым москвичам и жителям города с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября работодатели должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс, студенты городских колледжей и вузов учатся дистанционно. Младшеклассники продолжают очное обучение.