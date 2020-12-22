Лукашенко пообещал свободный доступ к вакцине от коронавируса в Белоруссии

«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — сказал Лукашенко, слова которого передает «БелТА». По словам белорусского лидера, в стране в данный момент обсуждают возможность производства иностранной вакцины от коронавируса, в то же время ученые нацелены на создание собственного препарата. При этом, как отметил Лукашенко, Белоруссия борется с распространением вируса «спокойно, как положено, сохранив систему здравоохранения».