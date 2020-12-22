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Лукашенко пообещал свободный доступ к вакцине от коронавируса в Белоруссии

Ведомости

Доступ к вакцине от коронавируса для граждан Белоруссии будет свободным, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — сказал Лукашенко, слова которого передает «БелТА». По словам белорусского лидера, в стране в данный момент обсуждают возможность производства иностранной вакцины от коронавируса, в то же время ученые нацелены на создание собственного препарата. При этом, как отметил Лукашенко, Белоруссия борется с распространением вируса «спокойно, как положено, сохранив систему здравоохранения».

21 декабря Минздрав Белоруссии выдал российской вакцине против коронавируса «Спутник V» регистрационное удостоверение. Республика стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей российский препарат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных