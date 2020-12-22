Беглов объяснил высокие темпы распространения коронавируса в Петербурге

«Коэффициент (распространения коронавируса. — прим. ред.) у нас большой. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония», — сказал Беглов. Он отметил, что период с ноября по декабрь в городе обычно наступает сезон заболеваний простудой и ОРВИ.