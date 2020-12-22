Беглов объяснил высокие темпы распространения коронавируса в Петербурге
Высокие темпы распространения коронавируса в Санкт-Петербурге вызваны его сырым климатом, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».
«Коэффициент (распространения коронавируса. — прим. ред.) у нас большой. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония», — сказал Беглов. Он отметил, что период с ноября по декабрь в городе обычно наступает сезон заболеваний простудой и ОРВИ.
По словам Беглова, городские власти до конца года развернут 2 000 дополнительных коек для больных коронавирусом. «До Нового года мест для госпитализации больных коронавирусом городу хватит», — заверил губернатор, пояснив, что сейчас свободны около 4% коек.
Согласно распоряжению администрации Санкт-Петербурга, из-за негативной эпидемиологической ситуации работа всех кафе и ресторанов в городе будет приостановлена с 30 декабря по 3 января, а доступ в музеи, театры, на выставки и концерты будет закрыт. В администрации города говорили об угрозе полного локдауна. В Роспотребнадзоре попросили жителей других регионов временно отказаться от поездок в Санкт-Петербург.
По данным оперштаба на 22 декабря, Санкт-Петербург находится на втором месте после Москвы (+7237) по суточному приросту заболевших коронавирусом — 3760 новых случаев. Всего по России за сутки коронавирус выявили у 28 776 человек. Скончался 561 пациент. За весь период в России выявлено 2,9 млн случаев коронавируса. 2,3 млн пациентов выздоровели, почти 52 тыс. скончались.