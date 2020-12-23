Главу управления автодорогами Новосибирской области заподозрили в коррупции

По предварительным данным следствия, с августа по декабрь 2020 г. начальник управления лично и через брата получил от представителей компаний взятки в размере 100 тыс. руб. и 5 млн руб. за покровительство компаниям. Подозреваемый должен был помогать им сохранять заключенные госконтракты на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание дорог и заключать новые.