Главу управления автодорогами Новосибирской области заподозрили в коррупции
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». На сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК говорится, что уголовные дела также возбуждены в отношении брата чиновника и двух представителей компаний, работающих в автодорожном строительстве. Их подозревают в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По предварительным данным следствия, с августа по декабрь 2020 г. начальник управления лично и через брата получил от представителей компаний взятки в размере 100 тыс. руб. и 5 млн руб. за покровительство компаниям. Подозреваемый должен был помогать им сохранять заключенные госконтракты на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание дорог и заключать новые.
Следователи провели обыски в управлении автодорогами, в компаниях и в домах фигурантов дела. Их имена следствие не называет. По данным «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области», начальником ведомства является Михаил Чуманов. О том, что именно он является фигурантом уголовных дел о коррупции, сообщает ТАСС.