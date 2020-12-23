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Главу управления автодорогами Новосибирской области заподозрили в коррупции

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». На сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК говорится, что уголовные дела также возбуждены в отношении брата чиновника и двух представителей компаний, работающих в автодорожном строительстве. Их подозревают в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По предварительным данным следствия, с августа по декабрь 2020 г. начальник управления лично и через брата получил от представителей компаний взятки в размере 100 тыс. руб. и 5 млн руб. за покровительство компаниям. Подозреваемый должен был помогать им сохранять заключенные госконтракты на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание дорог и заключать новые.

Следователи провели обыски в управлении автодорогами, в компаниях и в домах фигурантов дела. Их имена следствие не называет. По данным «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области», начальником ведомства является Михаил Чуманов. О том, что именно он является фигурантом уголовных дел о коррупции, сообщает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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