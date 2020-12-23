Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 77,95 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Таким образом, доля заболевших составляет более 1% населения планеты. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 г, население Земли оценивается в 7,795 млрд человек.
Наибольшая доля зараженных коронавирусом отмечается в странах с относительно малой численностью населения, пишет ТАСС. В Андорре коронавирусом заразились 9,9% населения – 7633 человека, в Люксембурге – 7,3% населения, или 44 809 человек, в Черногории – 7,2%, или 44 542 человека. В США коронавирус был обнаружен у 5,6% населения – более 18,2 млн человек, в России – 1,9%, или 2,9 млн.
В мире продолжает ускоряться распространение вируса. До сентября каждый день в мире регистрировали около 300 тыс. случаев заражения. К октябрю показатель вырос до 600 тыс. случаев в сутки. По данным ВОЗ, 20 декабря в мире был зарегистрирован новый рекорд – 800 тыс. случаев заражения за сутки.
Первое место в мире по заболеваемости COVID-19 занимают США – 18,2 млн случаев. На втором месте находится Индия – почти 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 7,3 млн случаев заражения. Россия занимает четвертое место.
Агентство отметило, что во «вторую волну» коронавируса снизилась летальность – доля умерших от общего числа зараженных. В первую волну показатель составлял 6-7%. По свежим данным, в мире зарегистрировано более 1,7 млн случаев смерти от коронавируса – около 2,2% от всех зараженных им. Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В России, по официальным данным, свыше 51 тыс. летальных случаев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 г. К лету 2020-го эпидемиологическая ситуация в мире улучшилась, но затем из-за очередного роста числа заболевших COVID-19 многие страны стали возвращать ограничения. В середине декабря Великобритания объявила о появлении нового штамма коронавируса. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.