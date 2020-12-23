Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Агентство отметило, что во «вторую волну» коронавируса снизилась летальность – доля умерших от общего числа зараженных. В первую волну показатель составлял 6-7%. По свежим данным, в мире зарегистрировано более 1,7 млн случаев смерти от коронавируса – около 2,2% от всех зараженных им. Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В России, по официальным данным, свыше 51 тыс. летальных случаев.