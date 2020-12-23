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Во Франции мужчина убил троих полицейских

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Мужчина застрелил троих и ранил одного полицейского в окрестностях города Клермон-Ферран в центральной Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местный суд.

Инцидент произошел в сельской местности коммуны Сен-Жюст. 48-летний мужчина убил троих и ранил одного жандарма, приехавших в полночь на сообщение о семейном насилии. Они пытались спасти вызвавшую их женщину, прятавшуюся от мужчины на крыше дома, который тот в итоге поджег.

На место пожара вызваны спасатели, женщина находится в безопасности. Мужчина, убивший жандармов, скрылся. О поимке стрелявшего не сообщается, полиция продолжает спецоперацию. В районе происшествия работает подразделение спецназа. Мужчина, по данным местных властей, попадал в поле зрения правоохранителей в связи с конфликтом на почве вопросов опеки над детьми. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных