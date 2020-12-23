Во Франции мужчина убил троих полицейских
Мужчина застрелил троих и ранил одного полицейского в окрестностях города Клермон-Ферран в центральной Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местный суд.
Инцидент произошел в сельской местности коммуны Сен-Жюст. 48-летний мужчина убил троих и ранил одного жандарма, приехавших в полночь на сообщение о семейном насилии. Они пытались спасти вызвавшую их женщину, прятавшуюся от мужчины на крыше дома, который тот в итоге поджег.
На место пожара вызваны спасатели, женщина находится в безопасности. Мужчина, убивший жандармов, скрылся. О поимке стрелявшего не сообщается, полиция продолжает спецоперацию. В районе происшествия работает подразделение спецназа. Мужчина, по данным местных властей, попадал в поле зрения правоохранителей в связи с конфликтом на почве вопросов опеки над детьми.