Во Франции мужчина убил троих полицейских

Инцидент произошел в сельской местности коммуны Сен-Жюст. 48-летний мужчина убил троих и ранил одного жандарма, приехавших в полночь на сообщение о семейном насилии. Они пытались спасти вызвавшую их женщину, прятавшуюся от мужчины на крыше дома, который тот в итоге поджег.