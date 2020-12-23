ГУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение мер против коронавируса
Торговый дом «ГУМ» может быть оштрафован на сумму до 1 млн руб. за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.
«Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования», — сказал он.
Поповский напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение мер по коронавирусу как работниками, так и посетителями. Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а в случае причинения вреда здоровью человека — до 1 млн руб.
Ранее оперштаб Москвы сообщил, что «Охотный Ряд» могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. В декабре столичное управление Роспотребнадзора пригрозило закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский», однако позже ведомство сообщило, что не выявило там нарушений мер профилактики COVID-19.
По данным оперативного штаба на 22 декабря, в Москве за последние сутки выявили 7237 новых случаев коронавируса, 5003 человека выздоровели, 71 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 750 тыс. случаев COVID-19 и 10 540 летальных исходов.