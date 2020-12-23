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ГУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение мер против коронавируса

Ведомости

Торговый дом «ГУМ» может быть оштрафован на сумму до 1 млн руб. за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.

«Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТД, а также требований социального дистанцирования», — сказал он. 

Поповский напомнил, что в соответствии с указом мэра Москвы юридические лица обязаны обеспечить соблюдение мер по коронавирусу как работниками, так и посетителями. Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а в случае причинения вреда здоровью человека — до 1 млн руб.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что «Охотный Ряд» могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. В декабре столичное управление Роспотребнадзора пригрозило закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский», однако позже ведомство сообщило, что не выявило там нарушений мер профилактики COVID-19.

По данным оперативного штаба на 22 декабря, в Москве за последние сутки выявили 7237 новых случаев коронавируса, 5003 человека выздоровели, 71 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 750 тыс. случаев COVID-19 и 10 540 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных