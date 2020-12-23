ГУМ могут оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение мер против коронавируса

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что «Охотный Ряд» могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. В декабре столичное управление Роспотребнадзора пригрозило закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский», однако позже ведомство сообщило, что не выявило там нарушений мер профилактики COVID-19.