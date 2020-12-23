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Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, передает ТАСС.

Ранее соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишаc. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Таким образом, данная норма позволяет Путину занимать должность президента России еще два срока.

Как заявил сам Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря — он еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 г.

В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в Основной закон страны. 1 июля в России состоялось всенародное голосование по поправкам. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных