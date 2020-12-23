Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, передает ТАСС.
Ранее соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишаc. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Таким образом, данная норма позволяет Путину занимать должность президента России еще два срока.
Как заявил сам Путин во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря — он еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 г.
В январе 2020 г. Путин предложил внести поправки в Основной закон страны. 1 июля в России состоялось всенародное голосование по поправкам. Согласно данным ЦИК, за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Официальная явка составила 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля поправки вступили в силу.