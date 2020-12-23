Госдума одобрила законопроект о праве Путина вновь баллотироваться в президенты

Ранее соответствующие поправки внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишаc. До внесения изменений в Конституцию каждый президент мог править лишь два срока подряд. Но при рассмотрении поправок в Основной закон с подачи депутата Валентины Терешковой внесли оговорку: ограничения по количеству сроков снять с тех, кто был президентом до вступления изменений в силу. Таким образом, данная норма позволяет Путину занимать должность президента России еще два срока.