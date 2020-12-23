Голикова оценила ситуацию со смертностью в России

Ранее Голикова сообщила о росте смертности в январе-октябре 2020 г. на 9,7% в годовом выражении. Она отметила, что показатель вырос из-за пандемии коронавируса, без нее как минимум в 19 регионах смертность бы не выросла. Позже РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата сообщил, что уровень смертности в России в январе-октябре 2020 г. в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет достиг 113,2 случая смерти на 10 тыс. населения. Это максимум с 2010 г., когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.