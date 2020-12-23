Голикова оценила ситуацию со смертностью в России
Смертность в России за десять месяцев снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью. Вместе с тем, несмотря на все сложности, за 10 месяцев текущего года — это последние официальные данные — удалось снизить смертность от ряда причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Голикова.
Смертность от новообразований снизилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%. На 8,3% снизился уровень младенческой смертности, рассказала вице-премьер.
Голикова напомнила, что к 2030 г. должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения. «Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения», — подчеркнула она.
Ранее Голикова сообщила о росте смертности в январе-октябре 2020 г. на 9,7% в годовом выражении. Она отметила, что показатель вырос из-за пандемии коронавируса, без нее как минимум в 19 регионах смертность бы не выросла. Позже РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата сообщил, что уровень смертности в России в январе-октябре 2020 г. в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет достиг 113,2 случая смерти на 10 тыс. населения. Это максимум с 2010 г., когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.