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Голикова оценила ситуацию со смертностью в России

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Смертность в России за десять месяцев снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью. Вместе с тем, несмотря на все сложности, за 10 месяцев текущего года — это последние официальные данные — удалось снизить смертность от ряда причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала Голикова.

Смертность от новообразований снизилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%. На 8,3% снизился уровень младенческой смертности, рассказала вице-премьер.

Голикова напомнила, что к 2030 г. должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения. «Даже сейчас, в таких непростых условиях, которые связаны с ковидом, по оперативным данным Росстата на 20 декабря, 11 регионов страны демонстрируют естественный прирост населения», — подчеркнула она.

Ранее Голикова сообщила о росте смертности в январе-октябре 2020 г. на 9,7% в годовом выражении. Она отметила, что показатель вырос из-за пандемии коронавируса, без нее как минимум в 19 регионах смертность бы не выросла. Позже РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата сообщил, что уровень смертности в России в январе-октябре 2020 г. в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет достиг 113,2 случая смерти на 10 тыс. населения. Это максимум с 2010 г., когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных