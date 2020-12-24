В РАН назвали отличие второй волны пандемии коронавируса в России
Источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России во время второй волны, в отличие от первой, стали люди, которые не выезжали за пределы страны, считает заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, пишут «РИА Новости».
«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», – сказал профессор. По его словам, в России пока не обнаружен новый штамм коронавируса, выявленный в Британии, но исключить его наличие в стране нельзя. Вакцина, скорее всего, будет эффективна даже при мутации коронавируса, уточнил Базыкин.
О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.