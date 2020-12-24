В РАН назвали отличие второй волны пандемии коронавируса в России

«Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», – сказал профессор. По его словам, в России пока не обнаружен новый штамм коронавируса, выявленный в Британии, но исключить его наличие в стране нельзя. Вакцина, скорее всего, будет эффективна даже при мутации коронавируса, уточнил Базыкин.