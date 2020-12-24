В Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Коронавирусом заразилась 17-летняя девушка, которая с августа училась в Великобритании. При этом в ведомстве указали на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса». Все, кто близко с ней контактировал, были помещены на карантин и получили отрицательный тест на коронавирус.