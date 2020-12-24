В Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса
Сингапур подтвердил первый случай заражения новым, более заразным штаммом коронавируса, циркулирующим в Великобритании, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Минздрав республики.
Коронавирусом заразилась 17-летняя девушка, которая с августа училась в Великобритании. При этом в ведомстве указали на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса». Все, кто близко с ней контактировал, были помещены на карантин и получили отрицательный тест на коронавирус.
«Поскольку девушка была изолирована по прибытии в Сингапур, мы смогли сделать так, чтобы она не передала вирус дальше», — заявили в министерстве. Согласно данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря в общей сложности вирус был выявлен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы.
О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.
К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией (в том числе и Россия). ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.