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В Сингапуре выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Ведомости

Сингапур подтвердил первый случай заражения новым, более заразным штаммом коронавируса, циркулирующим в Великобритании, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Минздрав республики.

Коронавирусом заразилась 17-летняя девушка, которая с августа училась в Великобритании. При этом в ведомстве указали на то, что непосредственно в городе «нет подтверждения распространения нового типа вируса». Все, кто близко с ней контактировал, были помещены на карантин и получили отрицательный тест на коронавирус. 

«Поскольку девушка была изолирована по прибытии в Сингапур, мы смогли сделать так, чтобы она не передала вирус дальше», — заявили в министерстве. Согласно данным ведомства, в период с 17 ноября по 17 декабря в общей сложности вирус был выявлен у 31 человека, вернувшегося в Сингапур из стран Европы.

О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.

К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией (в том числе и Россия). ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных