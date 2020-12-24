В Госдуме предложили временно ограничить авиасообщение с другими странами
Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил приостановить авиасообщение с другими странами из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании и других странах, сообщил RT со ссылкой на письмо Сухарева премьер-министру Михаилу Мишустину.
Такая мера, по мнению депутата, поможет поддержать «существующую положительную динамику борьбы с коронавирусной инфекцией» в России. Сухарев напомнил, что многие страны, в том числе Россия, уже ограничили авиасообщение с Великобританией, где был обнаружен новый штамм вируса.
О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Штамм обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии и Сингапуре. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств (в том числе и Россия) ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.