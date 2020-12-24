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В Госдуме предложили временно ограничить авиасообщение с другими странами

Ведомости

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил приостановить авиасообщение с другими странами из-за нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании и других странах, сообщил RT со ссылкой на письмо Сухарева премьер-министру Михаилу Мишустину.

Такая мера, по мнению депутата, поможет поддержать «существующую положительную динамику борьбы с коронавирусной инфекцией» в России. Сухарев напомнил, что многие страны, в том числе Россия, уже ограничили авиасообщение с Великобританией, где был обнаружен новый штамм вируса.

О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Штамм обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии и Сингапуре. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств (в том числе и Россия) ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных