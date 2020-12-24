В Госдуме предложили временно ограничить авиасообщение с другими странами

О появлении нового штамма коронавируса власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Штамм обнаружен в Нидерландах, Дании, Австралии и Сингапуре. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств (в том числе и Россия) ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность или более тяжелое течение вируса.