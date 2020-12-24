Губернатор Камчатки анонсировал ликвидацию полигона ядохимикатов в 2021 году
Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке будет ликвидирован в 2021 г., заявил глава региона Владимир Солодов в интервью «РИА Новости».
«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 г., уверен, нам удастся этот вопрос закрыть. Мы определяем сейчас механизм финансирования», — сказал Солодов. Он пояснил, что к немедленной рекультивации полигона сейчас приступить невозможно из-за его опасности и наличия снежного покрова, и сейчас идут предпроектные работы.
«Наиболее активно сейчас работает »Росатом», и есть специализированное подразделение, которое занимается утилизацией разных опасных веществ. Наиболее активно в качестве разработчиков сейчас они рассматриваются», — пояснил Солодов. Он заверил, что сейчас экологическая ситуация в акватории Авачинского залива Камчатки стабилизировалась. «Просто потрогать воду можно, большого риска это сейчас не представляет», — сказал губернатор.
Козельский полигон, созданный в 1979 г. для захоронения сельскохозяйственных ядохимикатов, расположен у подножия одноименного камчатского вулкана. По оценкам специалистов, там находится более 100 т ядовитых веществ, включая альдрин, гексахлорбензол, хлорорганические пестициды.
Первоначально Козельский полигон фигурировал в СМИ качестве одной из версий источника загрязнения акватории Авачинского залива и Халактырского пляжа Камчатки в октябре 2020 г., в результате которых произошла массовая гибель морских организмов. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин тогда заявил, что в районе инцидента не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов, хотя Генпрокуратура зафиксировала их по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В итоге в РАН заявили, что Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Вместо этого ученые предположили, что с инцидентом связаны токсичные водоросли, а потом уточнили, что токсины скорее всего принадлежат цианобактериям. В окончательном отчете РАН в качестве причины случившегося добавила также образование большой массы гнившей органики на океанском дне и ее окисление. В то же время параллельно с этим власти Камчатки объявили о планах рекультивировать полигон. В ноябре в правительстве области отметили, что его нужно ликвидировать как минимум из-за высокой сейсмичности района.