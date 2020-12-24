Губернатор Камчатки анонсировал ликвидацию полигона ядохимикатов в 2021 году

В итоге в РАН заявили, что Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Вместо этого ученые предположили, что с инцидентом связаны токсичные водоросли, а потом уточнили, что токсины скорее всего принадлежат цианобактериям. В окончательном отчете РАН в качестве причины случившегося добавила также образование большой массы гнившей органики на океанском дне и ее окисление. В то же время параллельно с этим власти Камчатки объявили о планах рекультивировать полигон. В ноябре в правительстве области отметили, что его нужно ликвидировать как минимум из-за высокой сейсмичности района.