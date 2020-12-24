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Губернатор Камчатки анонсировал ликвидацию полигона ядохимикатов в 2021 году

Ведомости

Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке будет ликвидирован в 2021 г., заявил глава региона Владимир Солодов в интервью «РИА Новости».

«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 г., уверен, нам удастся этот вопрос закрыть. Мы определяем сейчас механизм финансирования», — сказал Солодов. Он пояснил, что к немедленной рекультивации полигона сейчас приступить невозможно из-за его опасности и наличия снежного покрова, и сейчас идут предпроектные работы.

«Наиболее активно сейчас работает »Росатом», и есть специализированное подразделение, которое занимается утилизацией разных опасных веществ. Наиболее активно в качестве разработчиков сейчас они рассматриваются», — пояснил Солодов. Он заверил, что сейчас экологическая ситуация в акватории Авачинского залива Камчатки стабилизировалась. «Просто потрогать воду можно, большого риска это сейчас не представляет», — сказал губернатор.

Козельский полигон, созданный в 1979 г. для захоронения сельскохозяйственных ядохимикатов, расположен у подножия одноименного камчатского вулкана. По оценкам специалистов, там находится более 100 т ядовитых веществ, включая альдрин, гексахлорбензол, хлорорганические пестициды.

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Первоначально Козельский полигон фигурировал в СМИ качестве одной из версий источника загрязнения акватории Авачинского залива и Халактырского пляжа Камчатки в октябре 2020 г., в результате которых произошла массовая гибель морских организмов. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин тогда заявил, что в районе инцидента не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов, хотя Генпрокуратура зафиксировала их по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В итоге в РАН заявили, что Козельский полигон ядохимикатов не мог стать причиной загрязнения Авачинской бухты на Камчатке. Вместо этого ученые предположили, что с инцидентом связаны токсичные водоросли, а потом уточнили, что токсины скорее всего принадлежат цианобактериям. В окончательном отчете РАН в качестве причины случившегося добавила также образование большой массы гнившей органики на океанском дне и ее окисление. В то же время параллельно с этим власти Камчатки объявили о планах рекультивировать полигон. В ноябре в правительстве области отметили, что его нужно ликвидировать как минимум из-за высокой сейсмичности района.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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