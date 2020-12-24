В Москве опечатали клуб после концерта группы «Кровосток»

Во время концерта администрация клуба не контролировала соблюдение масочного режима и социальной дистанции между посетителями клуба, рассказали в ведомстве. Кроме того, администрация не организовала осмотр и опрос сотрудников для выявления признаков респираторных заболеваний, выяснили контролеры.