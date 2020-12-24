В Москве опечатали клуб после концерта группы «Кровосток»
Роспотребнадзор временно запретил работу московской концертной площадки «ГлавClub» после проверки ситуации на концерте группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, на концерте не соблюдались меры профилактики коронавируса.
Во время концерта администрация клуба не контролировала соблюдение масочного режима и социальной дистанции между посетителями клуба, рассказали в ведомстве. Кроме того, администрация не организовала осмотр и опрос сотрудников для выявления признаков респираторных заболеваний, выяснили контролеры.
Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб.
В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за нарушений санитарных требований на концерте группы «Кипелов», который прошел 4 декабря. В Красноярске суд оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert 4 декабря.