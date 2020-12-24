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В Москве опечатали клуб после концерта группы «Кровосток»

Ведомости

Роспотребнадзор временно запретил работу московской концертной площадки «ГлавClub» после проверки ситуации на концерте группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным Роспотребнадзора, на концерте не соблюдались меры профилактики коронавируса.

Во время концерта администрация клуба не контролировала соблюдение масочного режима и социальной дистанции между посетителями клуба, рассказали в ведомстве. Кроме того, администрация не организовала осмотр и опрос сотрудников для выявления признаков респираторных заболеваний, выяснили контролеры.

Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб. 

В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за нарушений санитарных требований на концерте группы «Кипелов», который прошел 4 декабря. В Красноярске суд оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert 4 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных