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В Петербурге открыли стационар-трансформер для больных коронавирусом

Ведомости

В Санкт-Петербурге открылся первый стационар-трансформер для больных коронавирусом, сообщает «РИА Новости». Медучреждение функционирует на базе госпиталя для ветеранов войн.

«Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки. Для нас это очень важно. И уже в понедельник начнут принимать больных. Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено. Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки», — сказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов.

После завершения пандемии госпиталь будет готов оказывать любую медицинскую помощь, подчеркнул он. «Будущее за такими стационарами, которые можно перепрофилировать за короткое время... Когда пройдет пандемия, этот стационар вернётся в свою обычную работу, будет проводить плановый прием. Также это будет большой подарок для наших ветеранов. Здесь хорошие условия, где будет комфортно находиться нашим ветеранам», — заявил Беглов.

Строительство стационара началось в июле этого года. Его общая площадь составляет 19 тыс. квадратных метров. Госпиталь может переформатироваться в любое отделение.

По данным на 23 декабря, Санкт-Петербург с 3749 заболевшими за сутки вошел в топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 212 тыс. случаев коронавируса.

Ранее по теме: Беглов допустил введение новых ограничений из-за коронавируса в Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных