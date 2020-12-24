В Петербурге открыли стационар-трансформер для больных коронавирусом

После завершения пандемии госпиталь будет готов оказывать любую медицинскую помощь, подчеркнул он. «Будущее за такими стационарами, которые можно перепрофилировать за короткое время... Когда пройдет пандемия, этот стационар вернётся в свою обычную работу, будет проводить плановый прием. Также это будет большой подарок для наших ветеранов. Здесь хорошие условия, где будет комфортно находиться нашим ветеранам», — заявил Беглов.