В Петербурге открыли стационар-трансформер для больных коронавирусом
В Санкт-Петербурге открылся первый стационар-трансформер для больных коронавирусом, сообщает «РИА Новости». Медучреждение функционирует на базе госпиталя для ветеранов войн.
«Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки. Для нас это очень важно. И уже в понедельник начнут принимать больных. Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено. Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки», — сказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов.
После завершения пандемии госпиталь будет готов оказывать любую медицинскую помощь, подчеркнул он. «Будущее за такими стационарами, которые можно перепрофилировать за короткое время... Когда пройдет пандемия, этот стационар вернётся в свою обычную работу, будет проводить плановый прием. Также это будет большой подарок для наших ветеранов. Здесь хорошие условия, где будет комфортно находиться нашим ветеранам», — заявил Беглов.
Строительство стационара началось в июле этого года. Его общая площадь составляет 19 тыс. квадратных метров. Госпиталь может переформатироваться в любое отделение.
По данным на 23 декабря, Санкт-Петербург с 3749 заболевшими за сутки вошел в топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 212 тыс. случаев коронавируса.