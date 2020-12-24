В Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил перенести выходной день в регионе с 26 на 31 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на областной департамент информационной политики.
Выходным днем 31 декабря будет для лиц, замещающих государственные должности и государственных гражданских служащих, говорится в сообщении.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. По словам главы государства, объявить последний день года выходным на федеральном уровне сейчас не получится, поэтому он рекомендовал главам субъектов принять такое решение.
31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.