В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

Закрытие мусорных полигонов стало возможным благодаря открытию девяти комплексов по переработке отходов (КПО). До конца года в регионе будет работать 11 таких предприятий, а в следующем году будут введены еще шесть дополнительных мощностей КПО и четыре завода по термической утилизации отходов, отметили в министерстве.