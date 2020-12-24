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В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

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Последний мусорный полигон закрыли в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

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«В Московской области закрыли последний 39 мусорный полигон ТКО «Лесная», расположенный в городском округе Серпухов», — говорится в сообщении. 

Закрытие мусорных полигонов стало возможным благодаря открытию девяти комплексов по переработке отходов (КПО). До конца года в регионе будет работать 11 таких предприятий, а в следующем году будут введены еще шесть дополнительных мощностей КПО и четыре завода по термической утилизации отходов, отметили в министерстве. 

Ранее подмосковные власти закрыли мусорный полигон «Ядрово» недалеко от Волоколамска. В 2018 г. этот полигон оказался в центре скандала, жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах со свалки.

Ранее по теме: В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Ядрово»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных