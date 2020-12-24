В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
Последний мусорный полигон закрыли в Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В Московской области закрыли последний 39 мусорный полигон ТКО «Лесная», расположенный в городском округе Серпухов», — говорится в сообщении.
Закрытие мусорных полигонов стало возможным благодаря открытию девяти комплексов по переработке отходов (КПО). До конца года в регионе будет работать 11 таких предприятий, а в следующем году будут введены еще шесть дополнительных мощностей КПО и четыре завода по термической утилизации отходов, отметили в министерстве.
Ранее подмосковные власти закрыли мусорный полигон «Ядрово» недалеко от Волоколамска. В 2018 г. этот полигон оказался в центре скандала, жители Волоколамского района начали жаловаться на неприятный запах со свалки.