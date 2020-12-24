Против экс-вице-губернатора Краснодарского края возбудили уголовное дело
Бывшего заместителя главы администрации Краснодарского края подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, против него возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
«По версии следствия, он в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности осуществлял ее лично и с помощью доверенного лица, являющегося председателем совета директоров строительной организации», — говорится на сайте ведомства.
Из сообщения следует, что в августе 2015 г. указанная строительная компания, название которой не разглашается, начала возведение многоэтажной жилой застройки на шоссе Нефтяников в Краснодаре. В 2017 г. организация продала имущественные права на 252 квартиры, не менее чем 44 нежилых помещения и 197 мест для автомобилей подконтрольному юрлицу за вексели, которые ничем не были обеспечены.
При этом подозреваемый, на тот момент занимавший пост экс-замглавы региона, с ноября 2019 г. по сентябрь 2020 г., «используя свое должностное положение и авторитет, способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации через свое доверенное лицо», получал благодаря этому доход, часть которого тратил «по своему усмотрению».
Уточняется, что фигурант дела и его родственники в итоге приобрели права собственности на нежилое помещение площадью в 115,8 кв.м. Стоимость объекта оценивается в более чем 12,8 млн руб.
СК не называет имя подозреваемого, однако в обозначенный ведомством период должность заместителя губернатора Краснодарского края занимал Сергей Пуликовский. О его назначении пресс-служба администрации региона сообщала 28 ноября 2019 г., а в обновленном списке вице-губернаторов от 13 сентября он уже отсутствовал.