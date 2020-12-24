Против экс-вице-губернатора Краснодарского края возбудили уголовное дело

Из сообщения следует, что в августе 2015 г. указанная строительная компания, название которой не разглашается, начала возведение многоэтажной жилой застройки на шоссе Нефтяников в Краснодаре. В 2017 г. организация продала имущественные права на 252 квартиры, не менее чем 44 нежилых помещения и 197 мест для автомобилей подконтрольному юрлицу за вексели, которые ничем не были обеспечены.