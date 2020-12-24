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Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

Ведомости

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

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«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — рассказал Горжанкин, отметив, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».

По словам PR-директора, брак был зарегистрирован в 2018 г.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет доследственную проверку возможного мошенничества с квартирой Федосеевой-Шукшиной после ее личного обращения. Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.

Ранее по теме: СК проведет проверку по обращению Федосеевой-Шукшиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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