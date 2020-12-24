Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет доследственную проверку возможного мошенничества с квартирой Федосеевой-Шукшиной после ее личного обращения. Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.