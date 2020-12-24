Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.
«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — рассказал Горжанкин, отметив, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».
По словам PR-директора, брак был зарегистрирован в 2018 г.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет доследственную проверку возможного мошенничества с квартирой Федосеевой-Шукшиной после ее личного обращения. Федосеева-Шукшина заявила, что ее муж Алибасов и его помощник Сергей Моцарь совершили мошеннические действия при проведении сделки с ее квартирой. В результате недвижимость перешла во владение другого человека, а актриса утратила право собственности на жилье.