В Роспотребнадзоре связали рост случаев COVID-19 с подготовкой к Новому году
Повышение социальной активности россиян в преддверии Нового года повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — сказал Горелов журналистам.
Он призвал россиян провести новогодние праздники «максимально спокойно и камерно», чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости.
Ранее Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации мероприятий в новогодние праздники. Рекомендуется, в частности, проводить мероприятия на открытом воздухе, сократить количество участников таких мероприятий до 50 человек, обеспечить работу катков, горок и других спортивных сооружений при условии соблюдения гостями социальной дистанции, избегать скопления людей в раздевалках и пунктах проката. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 29 935 человек, скончались 635 пациентов – оба показателя являются рекордными с начала пандемии в стране. Всего в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 тыс. скончались.