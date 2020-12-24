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В Роспотребнадзоре связали рост случаев COVID-19 с подготовкой к Новому году

Ведомости

Повышение социальной активности россиян в преддверии Нового года повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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«В последние дни мы наблюдаем повышение социальной активности накануне новогодних праздников. К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — сказал Горелов журналистам.

Он призвал россиян провести новогодние праздники «максимально спокойно и камерно», чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости. 

Ранее Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации мероприятий в новогодние праздники. Рекомендуется, в частности, проводить мероприятия на открытом воздухе, сократить количество участников таких мероприятий до 50 человек, обеспечить работу катков, горок и других спортивных сооружений при условии соблюдения гостями социальной дистанции, избегать скопления людей в раздевалках и пунктах проката. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал жителям провести Новый год с семьей и минимизировать социальные контакты. 

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 29 935 человек, скончались 635 пациентов – оба показателя являются рекордными с начала пандемии в стране. Всего в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 тыс. скончались.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 29 935 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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