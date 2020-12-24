В Роспотребнадзоре связали рост случаев COVID-19 с подготовкой к Новому году

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 29 935 человек, скончались 635 пациентов – оба показателя являются рекордными с начала пандемии в стране. Всего в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 тыс. скончались.