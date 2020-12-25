Вирусолог сравнил иммунитет против коронавируса после прививки и болезни
Уровень антител к коронавирусу у привившихся будет выше, чем у переболевших им, сообщило радио Sputnik со ссылкой на вирусолога научного центра Гамалеи Александра Бутенко.
Врач пояснил, что в результате выработки иммунитета к коронавирусу ограничивается популяция людей, восприимчивых к нему, которые могут им заболеть. Даже если через некоторое время антитела исчезнут, человек может не заболеть COVID-19. Коронавирус, по словам вирусолога, относится к острым вирусным инфекциям, после перенесения которых пациенты редко заболевают ими снова.
«Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект, как иммунологическая память: встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — пояснил врач.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19 с применением этого препарата. Эффективность вакцины оценивается разработчиками в 91,4%, от тяжелых случаев — 100%. Изначально вакцина была доступна только трем категориям жителей столицы: работникам здравоохранения и образования всех форм собственности, а также сотрудникам социальных служб.
С 28 декабря вакцина будет доступна для сотрудников правоохранительных органов (включая полицию, прокуратуру, суды и др.), занятых в сфере ЖКХ, сотрудников общепита, работников сферы спорта, волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.