Вирусолог сравнил иммунитет против коронавируса после прививки и болезни

Врач пояснил, что в результате выработки иммунитета к коронавирусу ограничивается популяция людей, восприимчивых к нему, которые могут им заболеть. Даже если через некоторое время антитела исчезнут, человек может не заболеть COVID-19. Коронавирус, по словам вирусолога, относится к острым вирусным инфекциям, после перенесения которых пациенты редко заболевают ими снова.