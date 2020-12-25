Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области
В Рязанской области на 247-м км трассы Р-22 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД по региону. Четыре человека погибли. 12 пострадали, из них 11 госпитализированы.
По словам руководителя Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших есть пятеро детей, передает Sputink по ссылкой на «РИА Новости». «Из детей двое в реанимации, мальчик десяти лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии», — сказал он. Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек.
По данным МЧС по Рязанской области, информация об аварии поступила в 3:05 мск. УМВД сообщило, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.