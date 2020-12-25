Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

По данным МЧС по Рязанской области, информация об аварии поступила в 3:05 мск. УМВД сообщило, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.