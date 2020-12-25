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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Рязанской области

Ведомости

В Рязанской области на 247-м км трассы Р-22 перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления МВД по региону. Четыре человека погибли. 12 пострадали, из них 11 госпитализированы.

По словам руководителя Центра медицины катастроф Сергея Кузьминова, среди пострадавших есть пятеро детей, передает Sputink по ссылкой на «РИА Новости». «Из детей двое в реанимации, мальчик десяти лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии», — сказал он. Всего в момент аварии в автобусе находились 26 человек.

По данным МЧС по Рязанской области, информация об аварии поступила в 3:05 мск. УМВД сообщило, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных