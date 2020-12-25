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Названы самые популярные направления путешествий по России в 2020 году

Ведомости

Самыми популярными внутренними направлениями у россиян, которые путешествовали в пределах России по воздуху и на поезде в 2020 г, стали Москва и Санкт-Петербург, сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса OneTwoTrip.

В топ-10 направлений для путешествий на самолете также вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург. На поезде россияне чаще всего ездили в Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск. 

Турист в среднем в 2020 г. отправлялся куда-либо 1,7 раза — на 7% меньше по сравнению с 2019 г. Средняя продолжительность полета составила 2,6 ч, путешествия на поезде — 11,5 ч. 

Ранее по теме: В Москву сейчас чаще приезжают не в командировку, а в отпуск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных