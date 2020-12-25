Названы самые популярные направления путешествий по России в 2020 году
Самыми популярными внутренними направлениями у россиян, которые путешествовали в пределах России по воздуху и на поезде в 2020 г, стали Москва и Санкт-Петербург, сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса OneTwoTrip.
В топ-10 направлений для путешествий на самолете также вошли Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург. На поезде россияне чаще всего ездили в Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.
Турист в среднем в 2020 г. отправлялся куда-либо 1,7 раза — на 7% меньше по сравнению с 2019 г. Средняя продолжительность полета составила 2,6 ч, путешествия на поезде — 11,5 ч.