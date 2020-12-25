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ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

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ФСБ России предотвратила теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове, сообщает «РИА Новости».

«ФСБ предотвращен террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, задержанный — учащийся колледжа. По версии следствия, молодой человек, «являясь сторонником деструктивных субкультур», готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова.

В съемной квартире подростка изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Задержанный собирал взрывное устройство, пользуясь инструкциями из интернета. Информацию о том, где именно лучше устроить взрыв, он также получал из сети, рассказали в ФСБ. Возбуждено дело по статье о «Приготовлении к совершению террористического акта» (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК). Подросток задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных