ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

В съемной квартире подростка изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Задержанный собирал взрывное устройство, пользуясь инструкциями из интернета. Информацию о том, где именно лучше устроить взрыв, он также получал из сети, рассказали в ФСБ. Возбуждено дело по статье о «Приготовлении к совершению террористического акта» (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК). Подросток задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.