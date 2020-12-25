ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
ФСБ России предотвратила теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове, сообщает «РИА Новости».
«ФСБ предотвращен террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
По данным СК, задержанный — учащийся колледжа. По версии следствия, молодой человек, «являясь сторонником деструктивных субкультур», готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова.
В съемной квартире подростка изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Задержанный собирал взрывное устройство, пользуясь инструкциями из интернета. Информацию о том, где именно лучше устроить взрыв, он также получал из сети, рассказали в ФСБ. Возбуждено дело по статье о «Приготовлении к совершению террористического акта» (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК). Подросток задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.