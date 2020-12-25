Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

«Мной принято решение предоставить личному составу вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — сказал Шойгу. Это решение он объяснил тем, что в 2020 г. сотрудники вооруженных сил «много работали, зачастую на пределе возможностей». Уходящий год не раз ставил их «перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость». При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.