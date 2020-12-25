Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных
Министр обороны Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Мной принято решение предоставить личному составу вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — сказал Шойгу. Это решение он объяснил тем, что в 2020 г. сотрудники вооруженных сил «много работали, зачастую на пределе возможностей». Уходящий год не раз ставил их «перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость». При этом министр потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. 31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Московской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях и в других.