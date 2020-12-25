Прокурор запросил почти два года ограничения свободы для футболиста Широкова
Прокурор просит приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы после избиения арбитра, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.
«Прокурор просит ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тыс. рублей», — сказал Островский.
По словам другого адвоката потерпевшего Александра Добровинского, вина Широкова в избиении из хулиганских побуждений полностью доказана показаниями свидетелей.
Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра Никиту Данченкова 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».