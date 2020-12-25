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Прокурор запросил почти два года ограничения свободы для футболиста Широкова

Ведомости

Прокурор просит приговорить бывшего футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы после избиения арбитра, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Островского.

«Прокурор просит ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тыс. рублей», — сказал Островский.

По словам другого адвоката потерпевшего Александра Добровинского, вина Широкова в избиении из хулиганских побуждений полностью доказана показаниями свидетелей.

Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра Никиту Данченкова 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных