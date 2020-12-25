Прокурор запросил почти два года ограничения свободы для футболиста Широкова

Ранее Управление МВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении Широкова, который избил арбитра Никиту Данченкова 10 августа на стадионе академии «Спартака» после того, как тот показал ему красную карточку. Позднее футболист извинился, однако его отстранили от работы на «Матч ТВ».