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Суд временно закрыл «Adrenaline Stadium» за нарушения на концерте Кипелова

Ведомости

Савеловский суд Москвы приостановил работу клуба «Adrenaline Stadium» за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на концерте группы «Кипелов», который прошел 4 декабря, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве. Срок остановки работы — 30 суток. 

Концерт «Кипелова» прошел 4 декабря. Клуб опечатали 7 декабря. Однако при проверке 12 декабря выяснилось, что печати на главном входе и на входе для ВИП-гостей были нарушены. В тот же день Роспотребнадзор снова опечатал клуб.

Это не первый случай, когда Роспотребнадзора закрывает клубы из-за нарушений по коронавирусу. Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб. В Красноярске суд оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert 4 декабря.

В Москве Роспотребнадзор временно запретил работу концертной площадки «ГлавClub» после концерта группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных