Суд временно закрыл «Adrenaline Stadium» за нарушения на концерте Кипелова
Савеловский суд Москвы приостановил работу клуба «Adrenaline Stadium» за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на концерте группы «Кипелов», который прошел 4 декабря, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве. Срок остановки работы — 30 суток.
Концерт «Кипелова» прошел 4 декабря. Клуб опечатали 7 декабря. Однако при проверке 12 декабря выяснилось, что печати на главном входе и на входе для ВИП-гостей были нарушены. В тот же день Роспотребнадзор снова опечатал клуб.
Это не первый случай, когда Роспотребнадзора закрывает клубы из-за нарушений по коронавирусу. Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб. В Красноярске суд оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert 4 декабря.
В Москве Роспотребнадзор временно запретил работу концертной площадки «ГлавClub» после концерта группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря.