Суд временно закрыл «Adrenaline Stadium» за нарушения на концерте Кипелова

Это не первый случай, когда Роспотребнадзора закрывает клубы из-за нарушений по коронавирусу. Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб. В Красноярске суд оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert 4 декабря.