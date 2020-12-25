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Брокер «Фридом финанс» признал утечку данных своих клиентов

Ведомости

Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.

«У нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России», — написал он. Почти весь пакет похищенных данных, по его словам, датирован 2018 г.

Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Кибервымогатели, как отмечает глава «Фридом финанс», не получили доступа к CRM, к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.

«Мне очень стыдно за все произошедшее. Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска», — подчеркнул Турлов.

Об утечке данных у «Фридом Финанс» сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным РБК, речь шла о данных 16,8 тыc. клиентов, 450 из них — квалифицированные инвесторы. База содержала паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках, писало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных