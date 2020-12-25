Брокер «Фридом финанс» признал утечку данных своих клиентов

«Мне очень стыдно за все произошедшее. Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска», — подчеркнул Турлов.