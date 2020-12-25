Брокер «Фридом финанс» признал утечку данных своих клиентов
Глава брокера «Фридом Финанс» Тимур Турлов признал утечку данных клиентов. По его словам, среди них почти нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, и нет международных клиентов.
«У нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России», — написал он. Почти весь пакет похищенных данных, по его словам, датирован 2018 г.
Мошенники получили доступ к сканированным копиям и нескольким поручениям, отчётам о сверках с базами ПОД/ФТ и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными. Кибервымогатели, как отмечает глава «Фридом финанс», не получили доступа к CRM, к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы и паролям клиентов.
«Мне очень стыдно за все произошедшее. Что мы делаем прямо сейчас: мы в максимально короткий срок свяжемся со всеми клиентами, чьи данные были скомпроментированы и расскажем о том, какие именно документы оказались в открытом доступе. Дадим рекомендации по любой минимизации риска», — подчеркнул Турлов.