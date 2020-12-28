В заливе у приморской Находки произошел разлив нефти
Нефтемусоросборщик «Капитан Барабаш» собирает предположительно сброшенные с иностранного судна нефтепродукты в водах порта Находка в Приморском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«По информации инспектора портового контроля порта Находка, в районе причала № 63 с помощью нефтемусоросборщика "Капитан Барабаш" собрали 1,1 тыс. литров загрязненной маслянистой жидкости, израсходовано 50 кг сорбента. Сегодня работы по очистке продолжаются», — говорится в сообщении.
Работы будут вестись до наступления темноты 28 декабря и возобновятся 29 декабря. По информации агентства, общая площадь загрязнения составляет 150 кв. м. В районе причала установлены боновые ограждения.
О сбросе льяльных вод или других нефтесодержащих жидкостей с иностранного торгового судна в акватории Находки, в районе причальной стенки стивидорной компании «Аттис Энтерпрайз», администрация города узнала в минувшую субботу, 26 декабря. На месте разлива проводится проверка с участием спасателей Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа.
Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил «Интерфаксу», что к работе приобщились также сотрудники управления Росприроднадзора по Приморскому краю. Они выясняют источник разлива. В ведомстве отметили, что пока оснований для его вмешательства нет.
«В случае установления факта загрязнения акватории судном к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования», — заявили там.