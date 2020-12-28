В заливе у приморской Находки произошел разлив нефти

О сбросе льяльных вод или других нефтесодержащих жидкостей с иностранного торгового судна в акватории Находки, в районе причальной стенки стивидорной компании «Аттис Энтерпрайз», администрация города узнала в минувшую субботу, 26 декабря. На месте разлива проводится проверка с участием спасателей Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа.