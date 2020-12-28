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В заливе у приморской Находки произошел разлив нефти

Ведомости

Нефтемусоросборщик «Капитан Барабаш» собирает предположительно сброшенные с иностранного судна нефтепродукты в водах порта Находка в Приморском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«По информации инспектора портового контроля порта Находка, в районе причала № 63 с помощью нефтемусоросборщика "Капитан Барабаш" собрали 1,1 тыс. литров загрязненной маслянистой жидкости, израсходовано 50 кг сорбента. Сегодня работы по очистке продолжаются», — говорится в сообщении.

Работы будут вестись до наступления темноты 28 декабря и возобновятся 29 декабря. По информации агентства, общая площадь загрязнения составляет 150 кв. м. В районе причала установлены боновые ограждения.

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О сбросе льяльных вод или других нефтесодержащих жидкостей с иностранного торгового судна в акватории Находки, в районе причальной стенки стивидорной компании «Аттис Энтерпрайз», администрация города узнала в минувшую субботу, 26 декабря. На месте разлива проводится проверка с участием спасателей Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил «Интерфаксу», что к работе приобщились также сотрудники управления Росприроднадзора по Приморскому краю. Они выясняют источник разлива. В ведомстве отметили, что пока оснований для его вмешательства нет.

«В случае установления факта загрязнения акватории судном к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования», — заявили там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных