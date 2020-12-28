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Мишустин поручил помочь семьям моряков с затонувшего судна в Баренцевом море

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать психологическую и материальную поддержку родственникам погибших и пропавших в результате крушения рыболовецкого судна «Онега». Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко «взять ситуацию под личный контроль.

Премьер выразил соболезнования семьям и близким погибших моряков. «Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков»,— сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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По предварительным данным, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. По факту произошедшего Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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