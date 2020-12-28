Мишустин поручил помочь семьям моряков с затонувшего судна в Баренцевом море
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оказать психологическую и материальную поддержку родственникам погибших и пропавших в результате крушения рыболовецкого судна «Онега». Он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко «взять ситуацию под личный контроль.
Премьер выразил соболезнования семьям и близким погибших моряков. «Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно "Онега", погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков»,— сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По предварительным данным, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. По факту произошедшего Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.