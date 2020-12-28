Двое силовиков погибли в ходе нападения в Грозном
Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате нападения в Грозном, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В ходе перестрелки один из боевиков был ликвидирован. Информацию также подтвердил источник «Интерфакса».
«По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован», - рассказал собеседник агентства.
По данным «Интерфакса», неизвестные начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия. Нападавшие скрылись, ведутся их поиски, добавил собеседник агентства.