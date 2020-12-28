Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина
Актриса Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», заслуженная артистка России Валентина Широнина скончалась после того, как заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба театра.
«Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина», — говорится в сообщении.
Широнина окончила Новосибирское театральное училище, была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗА, а с 1978 года работала в театре «Красный факел».
Широнина — член Союза театральных деятелей России с 1965 года.