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Умерла заслуженная артистка России Валентина Широнина

Ведомости

Актриса Новосибирского государственного академического театра «Красный факел», заслуженная артистка России Валентина Широнина скончалась после того, как заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба театра.

«Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина», — говорится в сообщении.

Широнина окончила Новосибирское театральное училище, была ведущей актрисой новосибирского ТЮЗА, а с 1978 года работала в театре «Красный факел».

Широнина — член Союза театральных деятелей России с 1965 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных