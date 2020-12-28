Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Соответствующую телеграмму он направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису, сообщает пресс-служба Кремля.
«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — говорится в телеграмме.
По данным следствия, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. СКР возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).