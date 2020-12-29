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Американские врачи назвали ранние симптомы коронавируса

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Потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея при COVID-19 у некоторых пациентов могут появиться до развития респираторных симптомов болезни и продлиться один день, говорится на сайте клиники Майо в США со ссылкой на доктора Уильяма Маршалла. 

«COVID-19 может вызвать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Эти симптомы могут длиться только один день. У некоторых людей с COVID-19 диарея и тошнота могут появиться до развития лихорадки и респираторных симптомов», — говорится в сообщении.

COVID-19 также может привести к потере обоняния и вкуса без заложенности носа. По данным некоторых исследований, такой симптом может быть одним из ранних при коронавирусе. Среди других необычных симптомов врач назвал спутанное сознание, зудящие поражения кожи на руках и ногах, напоминающие обморожение, проблемы со зрением и светочувствительность. 

Доктор Маршалл напомнил, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются лихорадка, сухой кашель, усталость, одышка или затрудненное дыхание, мышечные боли, озноб, боль в горле, головная боль и боль в груди. Симптомы могут появиться через 2-14 дней после заражения, говорится в сообщении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 81,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 19,3 млн случаев, на втором месте Индия — 10,2 млн, на третьем месте Бразилия — 7,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место с показателем около 3,1 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных