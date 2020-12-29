Американские врачи назвали ранние симптомы коронавируса
Потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея при COVID-19 у некоторых пациентов могут появиться до развития респираторных симптомов болезни и продлиться один день, говорится на сайте клиники Майо в США со ссылкой на доктора Уильяма Маршалла.
«COVID-19 может вызвать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Эти симптомы могут длиться только один день. У некоторых людей с COVID-19 диарея и тошнота могут появиться до развития лихорадки и респираторных симптомов», — говорится в сообщении.
COVID-19 также может привести к потере обоняния и вкуса без заложенности носа. По данным некоторых исследований, такой симптом может быть одним из ранних при коронавирусе. Среди других необычных симптомов врач назвал спутанное сознание, зудящие поражения кожи на руках и ногах, напоминающие обморожение, проблемы со зрением и светочувствительность.
Доктор Маршалл напомнил, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются лихорадка, сухой кашель, усталость, одышка или затрудненное дыхание, мышечные боли, озноб, боль в горле, головная боль и боль в груди. Симптомы могут появиться через 2-14 дней после заражения, говорится в сообщении.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 81,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом в мире занимают США — 19,3 млн случаев, на втором месте Индия — 10,2 млн, на третьем месте Бразилия — 7,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место с показателем около 3,1 млн случаев заражения.