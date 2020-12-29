Американские врачи назвали ранние симптомы коронавируса

COVID-19 также может привести к потере обоняния и вкуса без заложенности носа. По данным некоторых исследований, такой симптом может быть одним из ранних при коронавирусе. Среди других необычных симптомов врач назвал спутанное сознание, зудящие поражения кожи на руках и ногах, напоминающие обморожение, проблемы со зрением и светочувствительность.