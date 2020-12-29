Песков поставил 2020 году «двойку» за технику и артистизм

«Больше двойки [2020 г.] не дал ни за технику, ни за артистизм», — сказал Песков. По его словам, год оказался «больно нервный». «Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие», — добавил пресс-секретарь президента. В то же время он отметил, что уходящий год дал силы бороться с этими негативными последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — сказал Песков.