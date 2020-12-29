Песков поставил 2020 году «двойку» за технику и артистизм
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая 2020 г., поставил ему «не больше двойки» за технику и артистизм. Об этом он заявил в интервью RTVI.
«Больше двойки [2020 г.] не дал ни за технику, ни за артистизм», — сказал Песков. По его словам, год оказался «больно нервный». «Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие», — добавил пресс-секретарь президента. В то же время он отметил, что уходящий год дал силы бороться с этими негативными последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — сказал Песков.
Ранее президент Владимир Путин, подводя итоги 2020 г. для страны, назвал его «тяжёлым» в связи с пандемией и ее экономическими последствиями. По словам президента, Россия встретила эти проблемы достойно, в частности, спад экономики оказался меньшим, чем у ряда развитых стран, а международные резервы даже выросли.
Путин также отметил, что в 2020 г. страна стала «слезать с нефтегазовой иглы», так как более 70% доходов бюджета уже формируются не с помощью продажи углеводородов.