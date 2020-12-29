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Песков поставил 2020 году «двойку» за технику и артистизм

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая 2020 г., поставил ему «не больше двойки» за технику и артистизм. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Больше двойки [2020 г.] не дал ни за технику, ни за артистизм», — сказал Песков. По его словам, год оказался «больно нервный». «Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года. Ясно, что они будут плохие», — добавил пресс-секретарь президента. В то же время он отметил, что уходящий год дал силы бороться с этими негативными последствиями. «Мы теперь более или менее понимаем, как это делать», — сказал Песков.

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Ранее президент Владимир Путин, подводя итоги 2020 г. для страны, назвал его «тяжёлым» в связи с пандемией и ее экономическими последствиями. По словам президента, Россия встретила эти проблемы достойно, в частности, спад экономики оказался меньшим, чем у ряда развитых стран, а международные резервы даже выросли.

Путин также отметил, что в 2020 г. страна стала «слезать с нефтегазовой иглы», так как более 70% доходов бюджета уже формируются не с помощью продажи углеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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