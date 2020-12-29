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В Москве зафиксировали более 328 000 нарушений мер по коронавирусу

Ведомости

Москвичи нарушили правила профилактики распространения коронавируса более 328 тыс. раз, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

«За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 328 тыс. нарушений установленных требований гражданами», – говорится в сообщении. В столице также зафиксировано более 40 тыс. нарушений санитарных требований организациями и предприятиями, за повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц.

Данчиков отметил, что большинство москвичей, а также предприятий и организаций соблюдают установленные требования.

По решению московских властей, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса с 13 ноября по 15 января городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, в столице действуют и другие ограничения: студенты перешли на дистанционное обучение, льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим. 

По данным оперативного штаба на 29 декабря, в Москве за последние сутки выявили 5641 новый случай коронавируса, 5626 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 798 тыс. случаев COVID-19 и 11 064 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных