В Москве зафиксировали более 328 000 нарушений мер по коронавирусу

По решению московских властей, из-за высокого прироста новых случаев коронавируса с 13 ноября по 15 января городским кафе, ресторанам и другим заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Кроме того, в столице действуют и другие ограничения: студенты перешли на дистанционное обучение, льготный проезд для школьников и пенсионеров приостановлен, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.