Греф спрогнозировал «стихание» пандемии коронавируса к июню

Он напомнил, что вакцинировался от коронавируса в апреле и на собственном примере убедился в ее эффективности. «Много раз оказывался в командировках с людьми, подхватившими ковид, но еще не знавшими об этом. Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю», – подчеркнул Греф.