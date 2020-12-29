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Греф спрогнозировал «стихание» пандемии коронавируса к июню

Ведомости

Пандемия коронавируса «стихнет» к июню 2021 г., когда вакцины от COVID-19 станут общедоступными, заявил в интервью ТАСС глава Сбарбанка Герман Греф.

«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен, думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут», — сказал Греф.

Он напомнил, что вакцинировался от коронавируса в апреле и на собственном примере убедился в ее эффективности. «Много раз оказывался в командировках с людьми, подхватившими ковид, но еще не знавшими об этом. Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю», – подчеркнул Греф. 

23 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 002 новых случая коронавируса, 24 874 человека выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев COVID-19 и 55 827 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных