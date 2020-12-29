Греф спрогнозировал «стихание» пандемии коронавируса к июню
Пандемия коронавируса «стихнет» к июню 2021 г., когда вакцины от COVID-19 станут общедоступными, заявил в интервью ТАСС глава Сбарбанка Герман Греф.
«Хвост коронавируса наверняка перейдет на первое полугодие. Впрочем, я оптимистичен, думаю, к июню вакцины станут общедоступны, пандемия стихнет, хотя ее последствия никуда не исчезнут», — сказал Греф.
Он напомнил, что вакцинировался от коронавируса в апреле и на собственном примере убедился в ее эффективности. «Много раз оказывался в командировках с людьми, подхватившими ковид, но еще не знавшими об этом. Потом все, кто ездил с нами, заболевали, а я оставался в строю», – подчеркнул Греф.
23 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 27 002 новых случая коронавируса, 24 874 человека выздоровели, 562 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев COVID-19 и 55 827 летальных исходов.