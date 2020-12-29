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Умер модельер Пьер Карден

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Французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет, сообщило агентство AFP в Twitter со ссылкой на его семью. Точная причина смерти не называется.

Пьер Карден является одним из самых известных модельеров в мире. Он родился в Италии в 1922 г., а в 1950 г. основал свой дом моды под названием Pierre Cardin. В 1953 г. модельер представил первую женскую коллекцию. Годом позже открыл первый бутик в Париже, а в 1957 г. – второй, для мужчин.

На сегодняшний день дом Pierre Cardin имеет лицензии на производство 800 различных товаров в 140 странах мира, включая одежду, кухонную утварь, мебель и технику.

В 2011 г. из-за отсутствия наследников Карден задумался о продаже бизнеса, о чем рассказал в интервью The Wall Street Journal. Свой бизнес он оценил в €1 млрд, тогда как аналитики – в €200, писал «Коммерсантъ». Сам модельер намеревался занять в компании должность креативного директора, однако так и не осуществил задуманное.

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За свою деятельность Карден был удостоен множества наград, он также стал первым представителем мира моды, получившим статус члена Французской академии изящных искусств. В октябре 2013 г. указом президента России Владимира Путина Карден был удостоен «Ордена Дружбы» «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных