Умер модельер Пьер Карден
Французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет, сообщило агентство AFP в Twitter со ссылкой на его семью. Точная причина смерти не называется.
Пьер Карден является одним из самых известных модельеров в мире. Он родился в Италии в 1922 г., а в 1950 г. основал свой дом моды под названием Pierre Cardin. В 1953 г. модельер представил первую женскую коллекцию. Годом позже открыл первый бутик в Париже, а в 1957 г. – второй, для мужчин.
На сегодняшний день дом Pierre Cardin имеет лицензии на производство 800 различных товаров в 140 странах мира, включая одежду, кухонную утварь, мебель и технику.
В 2011 г. из-за отсутствия наследников Карден задумался о продаже бизнеса, о чем рассказал в интервью The Wall Street Journal. Свой бизнес он оценил в €1 млрд, тогда как аналитики – в €200, писал «Коммерсантъ». Сам модельер намеревался занять в компании должность креативного директора, однако так и не осуществил задуманное.
За свою деятельность Карден был удостоен множества наград, он также стал первым представителем мира моды, получившим статус члена Французской академии изящных искусств. В октябре 2013 г. указом президента России Владимира Путина Карден был удостоен «Ордена Дружбы» «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей».