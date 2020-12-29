Умер модельер Пьер Карден

Пьер Карден является одним из самых известных модельеров в мире. Он родился в Италии в 1922 г., а в 1950 г. основал свой дом моды под названием Pierre Cardin. В 1953 г. модельер представил первую женскую коллекцию. Годом позже открыл первый бутик в Париже, а в 1957 г. – второй, для мужчин.