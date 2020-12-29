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В России создали сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Ведомости

Росаккредитация создала реестр компаний, которые имеют право на поверку бытовых счетчиков воды. Теперь граждане могут ввести название организации или ее ИНН на специальном сервисе и узнать, есть ли у нее соответствующая аккредитация, сообщается на сайте ведомства.

«Получение достоверной информации при помощи нового сервиса Росаккредитации поможет россиянам защититься от мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не аккредитованы в национальной системе аккредитации и не имеют права проводить поверку», – сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

Там отметили, что в целом в России существует более 100 компаний, у которых есть право на поверку счетчиков. Если сведения о какой-либо организации отсутствуют в реестре, она либо не имеет соответствующего разрешения, либо данные о ней еще не занесены в систему, пояснили в ведомстве.

Реестр был создан в связи с окончанием моратория на проверку бытовых приборов учета. Его срок истекает 1 января 2021 г. Данные меры были приняты ранее из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных