В России создали сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Там отметили, что в целом в России существует более 100 компаний, у которых есть право на поверку счетчиков. Если сведения о какой-либо организации отсутствуют в реестре, она либо не имеет соответствующего разрешения, либо данные о ней еще не занесены в систему, пояснили в ведомстве.