В России создали сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков
Росаккредитация создала реестр компаний, которые имеют право на поверку бытовых счетчиков воды. Теперь граждане могут ввести название организации или ее ИНН на специальном сервисе и узнать, есть ли у нее соответствующая аккредитация, сообщается на сайте ведомства.
«Получение достоверной информации при помощи нового сервиса Росаккредитации поможет россиянам защититься от мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не аккредитованы в национальной системе аккредитации и не имеют права проводить поверку», – сообщили в пресс-службе Росаккредитации.
Там отметили, что в целом в России существует более 100 компаний, у которых есть право на поверку счетчиков. Если сведения о какой-либо организации отсутствуют в реестре, она либо не имеет соответствующего разрешения, либо данные о ней еще не занесены в систему, пояснили в ведомстве.
Реестр был создан в связи с окончанием моратория на проверку бытовых приборов учета. Его срок истекает 1 января 2021 г. Данные меры были приняты ранее из-за пандемии коронавируса.