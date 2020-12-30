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Генпрокуратура сообщила о росте преступности в 50 регионах

Ведомости

Уровень преступности за 11 месяцев 2020 года вырос в 50 регионах, говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь 2020 г. 

По данным ведомства, наибольший прирост числа выявленных преступлений в абсолютном выражении зарегистрирован в Санкт-Петербурге — на 12,2 тыс. больше в годовом выражении, в Москве — на 4,9 тыс. больше — и в Новосибирской области — на 4 тыс. больше. Снижение числа выявленных преступлений отмечается в Воронежской области, Республике Северная Осетия — Алания и Тюменской области — на 1,4 тыс. преступлений меньше. 

В целом криминогенная ситуация в России, по мнению Генпрокуратуры, остается «относительно стабильной». Общее число зарегистрированных преступлений за 11 месяцев 2020 г. выросло на 1,2% и составило около 1,9 млн. В последние три года за аналогичные периоды регистрировалось от 1,8 до 1,9 млн преступлений, отметили в ведомстве.

Число погибших и пострадавших по сравнению с тем же периодом прошлого года также упало. Погибших стало меньше на 5,3%, пострадавших — на 6,8%. Больше всего преступлений (80%) за прошедшие 11 месяцев пришлось на города и поселки городского типа, где закон нарушили 1,5 млн раз. В сельской местности зафиксировали каждое пятое преступление (362,5 тыс. противоправных действий).

В результате противоправных действий погибли больше 20 тыс. человек, почти 33 тыс. пострадали. За последние три года, по данным Генпрокуратуры, сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств было совершено в Свердловской и Московской областях и в Татарстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных