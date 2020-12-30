Генпрокуратура сообщила о росте преступности в 50 регионах

Число погибших и пострадавших по сравнению с тем же периодом прошлого года также упало. Погибших стало меньше на 5,3%, пострадавших — на 6,8%. Больше всего преступлений (80%) за прошедшие 11 месяцев пришлось на города и поселки городского типа, где закон нарушили 1,5 млн раз. В сельской местности зафиксировали каждое пятое преступление (362,5 тыс. противоправных действий).