Генпрокуратура сообщила о росте преступности в 50 регионах
Уровень преступности за 11 месяцев 2020 года вырос в 50 регионах, говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь 2020 г.
По данным ведомства, наибольший прирост числа выявленных преступлений в абсолютном выражении зарегистрирован в Санкт-Петербурге — на 12,2 тыс. больше в годовом выражении, в Москве — на 4,9 тыс. больше — и в Новосибирской области — на 4 тыс. больше. Снижение числа выявленных преступлений отмечается в Воронежской области, Республике Северная Осетия — Алания и Тюменской области — на 1,4 тыс. преступлений меньше.
В целом криминогенная ситуация в России, по мнению Генпрокуратуры, остается «относительно стабильной». Общее число зарегистрированных преступлений за 11 месяцев 2020 г. выросло на 1,2% и составило около 1,9 млн. В последние три года за аналогичные периоды регистрировалось от 1,8 до 1,9 млн преступлений, отметили в ведомстве.
Число погибших и пострадавших по сравнению с тем же периодом прошлого года также упало. Погибших стало меньше на 5,3%, пострадавших — на 6,8%. Больше всего преступлений (80%) за прошедшие 11 месяцев пришлось на города и поселки городского типа, где закон нарушили 1,5 млн раз. В сельской местности зафиксировали каждое пятое преступление (362,5 тыс. противоправных действий).
В результате противоправных действий погибли больше 20 тыс. человек, почти 33 тыс. пострадали. За последние три года, по данным Генпрокуратуры, сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств было совершено в Свердловской и Московской областях и в Татарстане.