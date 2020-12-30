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Мурашко назвал число наблюдаемых пациентов в пандемию коронавируса

Ведомости

Общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и внебольничными пневмониями в России составляет 1,1 млн человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

По словам министра, ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой. «В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но, тем не менее, общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты — их чуть более 1,1 млн человек», — сказал он. Около 80% из наблюдаемых пациентов проходят лечение амбулаторно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что повышение социальной активности россиян в преддверии Нового года повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, россиянам следует провести новогодние праздники «максимально спокойно и камерно», чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных