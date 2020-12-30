Мурашко назвал число наблюдаемых пациентов в пандемию коронавируса

По словам министра, ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой. «В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но, тем не менее, общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты — их чуть более 1,1 млн человек», — сказал он. Около 80% из наблюдаемых пациентов проходят лечение амбулаторно.