Мурашко назвал число наблюдаемых пациентов в пандемию коронавируса
Общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и внебольничными пневмониями в России составляет 1,1 млн человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.
По словам министра, ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой. «В последнюю неделю мы фиксируем снижение количества активно болеющих на 4%, но, тем не менее, общее количество наблюдаемых пациентов и с коронавирусом, и с внебольничными пневмониями, и в стадии диагностики пациенты — их чуть более 1,1 млн человек», — сказал он. Около 80% из наблюдаемых пациентов проходят лечение амбулаторно.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что повышение социальной активности россиян в преддверии Нового года повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, россиянам следует провести новогодние праздники «максимально спокойно и камерно», чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости.