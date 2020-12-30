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Иран выплатит по $150 тыс. семьям жертв крушения украинского Boeing

Ведомости

Иран выплатит по $150 000 семьям жертв сбитого иранскими военными Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает IRNA.

По данным агентства, выплатой компенсации займется иранское Министерство дорог и городского развития. В правительстве Ирана заверили, что выплатят деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами.

Кроме того, власти Ирана намерены выплатить выделенные деньги до первой годовщины катастрофы.

Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух».

Это произошло через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Ранее по теме: Украина подтвердила дату переговоров с Ираном по сбитому Boeing

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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