Иран выплатит по $150 тыс. семьям жертв крушения украинского Boeing
Иран выплатит по $150 000 семьям жертв сбитого иранскими военными Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщает IRNA.
По данным агентства, выплатой компенсации займется иранское Министерство дорог и городского развития. В правительстве Ирана заверили, что выплатят деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами.
Кроме того, власти Ирана намерены выплатить выделенные деньги до первой годовщины катастрофы.
Летевший в Киев Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. При крушении погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные вскоре признали, что сбили самолет случайно двумя ракетами класса «земля – воздух».
Это произошло через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.