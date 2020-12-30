Иран выплатит по $150 тыс. семьям жертв крушения украинского Boeing

Это произошло через несколько часов после того, как силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выпустили 22 ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство американцами руководителя элитного подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.