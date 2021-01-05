Сборная России проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Весной Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2020 г. не состоится из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.