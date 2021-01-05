Сборная России проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России проиграли канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира, сообщают «РИА Новости».
Игра проходила в канадском Эдмонтоне. Хоккеисты сборной Финляндии проиграли американцам со счетом 4:3.
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ, а американцы сыграют со сборной Канады в финале чемпионата в ночь со вторника на среду по московскому времени.
Весной Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2020 г. не состоится из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.