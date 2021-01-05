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Сборная России проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Ведомости

Хоккеисты сборной России проиграли канадцам в полуфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира, сообщают «РИА Новости».

Игра проходила в канадском Эдмонтоне. Хоккеисты сборной Финляндии проиграли американцам со счетом 4:3.

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ, а американцы сыграют со сборной Канады в финале чемпионата в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Весной Международная федерация хоккея на льду (IIHF) сообщила, что чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2020 г. не состоится из-за коронавируса. Соревнования должны были пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных