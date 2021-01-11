Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», — написала Авксентьева.