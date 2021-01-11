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Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья

Ведомости

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья.

«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», — написала Авксентьева. 

По данным мэрии, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, в частности, недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы. Врачи приняли решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время.

Авксентьева занимала пост главы города с сентября 2018 г. На выборах мэра она попросила поддержать ее первого заместителя Евгения Григорьева. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Instagram пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления и поддержал предложенную ей кандидатуру на пост мэра Якутска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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