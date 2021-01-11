Мэр Якутска объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку по состоянию здоровья.
«Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», — написала Авксентьева.
По данным мэрии, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медицинское обследование, в частности, недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы. Врачи приняли решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время.
Авксентьева занимала пост главы города с сентября 2018 г. На выборах мэра она попросила поддержать ее первого заместителя Евгения Григорьева. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Instagram пожелал Авксентьевой скорейшего выздоровления и поддержал предложенную ей кандидатуру на пост мэра Якутска.