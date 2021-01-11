В названии команды лыжников России на ЧМ может появиться слово «нейтральные»
Российская команда по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах и двоеборью на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе может получить «нейтральное» название, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).
Ранее, 10 января, сообщалось, что российские спортсмены на соревнованиях выступят под флагом FIS в команде под названием National athletes of Russia («Национальные атлеты России»).
«Мы подтверждаем, что в принятии такого решения принимали участие различные заинтересованные стороны, но первоначальное предложение FIS заключается в том, что российские спортсмены будут соревноваться под флагом и гимном FIS, а команда будет называться Neutral — or National — Athletes of Russia ("Нейтральные спортсмены России" или "Национальные спортсмены России")», — сообщили в международной федерации.
При этом в федерации подчеркнули, что точная формулировка названия команды станет известна примерно через неделю.
В декабре решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Чемпионат мира в Оберстдорфе состоится в период с 22 февраля по 7 марта.