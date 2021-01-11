Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В названии команды лыжников России на ЧМ может появиться слово «нейтральные»

Ведомости

Российская команда по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах и двоеборью на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе может получить «нейтральное» название, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Ранее, 10 января, сообщалось, что российские спортсмены на соревнованиях выступят под флагом FIS в команде под названием National athletes of Russia («Национальные атлеты России»).

«Мы подтверждаем, что в принятии такого решения принимали участие различные заинтересованные стороны, но первоначальное предложение FIS заключается в том, что российские спортсмены будут соревноваться под флагом и гимном FIS, а команда будет называться Neutral — or National — Athletes of Russia ("Нейтральные спортсмены России" или "Национальные спортсмены России")», — сообщили в международной федерации.

Ранее по теме: Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до конца 2022 года

При этом в федерации подчеркнули, что точная формулировка названия команды станет известна примерно через неделю.

В декабре решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Чемпионат мира в Оберстдорфе состоится в период с 22 февраля по 7 марта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных