В названии команды лыжников России на ЧМ может появиться слово «нейтральные»

«Мы подтверждаем, что в принятии такого решения принимали участие различные заинтересованные стороны, но первоначальное предложение FIS заключается в том, что российские спортсмены будут соревноваться под флагом и гимном FIS, а команда будет называться Neutral — or National — Athletes of Russia ("Нейтральные спортсмены России" или "Национальные спортсмены России")», — сообщили в международной федерации.