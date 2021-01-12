СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге на улице Рассветная, из-за которого погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, пишет «Интерфакс». Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).
«По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении. Среди погибших — семилетняя девочка и ее 38-летняя мать, которая перед гибелью просила в твиттере о помощи, пишет портал Е1.
По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, при пожаре пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали.
Возгорание началось в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятых этажах жилого дома. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.