СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге на улице Рассветная, из-за которого погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, пишет «Интерфакс». Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).