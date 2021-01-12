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СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге на улице Рассветная, из-за которого погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, пишет «Интерфакс». Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

«По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении. Среди погибших — семилетняя девочка и ее 38-летняя мать, которая перед гибелью просила в твиттере о помощи, пишет портал Е1.

По данным руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, при пожаре пострадал 17-летний подросток. Его госпитализировали.

Возгорание началось в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятых этажах жилого дома. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных