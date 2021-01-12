В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году
«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 г.», — сказала Сваминатан. По ее словам, меры профилактики коронавируса нужно будет соблюдать как минимум до конца этого года.
Даже если популяционный иммунитет к коронавирусу появится у жителей нескольких стран, это, по словам Сваминатан, не защитит людей по всему миру. Она добавила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс» и компаниям необходимо наращивать производство вакцин от коронавируса, так как людям нужны миллиарды доз.
По прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 г., сообщал телеканал CNBC. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у населения не выработается в течение года или нескольких лет, писали «РИА Новости». Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых.