В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году

По прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 г., сообщал телеканал CNBC. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у населения не выработается в течение года или нескольких лет, писали «РИА Новости». Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых.