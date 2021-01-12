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В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году

Ведомости

Популяционный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 г., заявила в ходе брифинга главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Трансляция брифинга велась на странице ВОЗ в Facebook.

«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 г.», — сказала Сваминатан. По ее словам, меры профилактики коронавируса нужно будет соблюдать как минимум до конца этого года.

Даже если популяционный иммунитет к коронавирусу появится у жителей нескольких стран, это, по словам Сваминатан, не защитит людей по всему миру. Она добавила, что в разработке вакцин был достигнут «невероятный прогресс» и компаниям необходимо наращивать производство вакцин от коронавируса, так как людям нужны миллиарды доз.

По прогнозу аналитиков Citi Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире только к концу 2021 г., сообщал телеканал CNBC. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у населения не выработается в течение года или нескольких лет, писали «РИА Новости». Сергеев отметил, что пока открытым остается вопрос, насколько долго держится иммунитет у переболевших новой инфекцией и у привитых. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных