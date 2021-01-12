Защита убившего аспирантку историка Соколова попросила смягчить приговор

По данным следствия, 7 ноября 2019 г. Соколов во время ссоры застрелил 24-летнюю Ещенко, с которой писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях, из обреза 5,6-мм винтовки. Спустя сутки он решил избавиться от тела, выбросив его в реку Мойку. Утром 9 ноября Соколов был найден в воде у набережной с рюкзаком с отрезанными женскими руками внутри. Впоследствии в квартире доцента нашли другие фрагменты человеческого тела.