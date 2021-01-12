Защита убившего аспирантку историка Соколова попросила смягчить приговор
Защита бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, подала апелляцию на приговор и требует смягчить наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Сергея Лукьянова.
«Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям», — сказал собеседник агентства.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 64-летнему Соколову 25 декабря 2020 г. Ранее историк признал вину. При этом гособвинение просило назначить ему более жесткое наказание — 15 лет колонии строгого режима.
По данным следствия, 7 ноября 2019 г. Соколов во время ссоры застрелил 24-летнюю Ещенко, с которой писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях, из обреза 5,6-мм винтовки. Спустя сутки он решил избавиться от тела, выбросив его в реку Мойку. Утром 9 ноября Соколов был найден в воде у набережной с рюкзаком с отрезанными женскими руками внутри. Впоследствии в квартире доцента нашли другие фрагменты человеческого тела.