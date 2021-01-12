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Защита убившего аспирантку историка Соколова попросила смягчить приговор

Ведомости

Защита бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет колонии строгого режима за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, подала апелляцию на приговор и требует смягчить наказание, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Сергея Лукьянова.

«Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям», — сказал собеседник агентства.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 64-летнему Соколову 25 декабря 2020 г. Ранее историк признал вину. При этом гособвинение просило назначить ему более жесткое наказание — 15 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, 7 ноября 2019 г. Соколов во время ссоры застрелил 24-летнюю Ещенко, с которой писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях, из обреза 5,6-мм винтовки. Спустя сутки он решил избавиться от тела, выбросив его в реку Мойку. Утром 9 ноября Соколов был найден в воде у набережной с рюкзаком с отрезанными женскими руками внутри. Впоследствии в квартире доцента нашли другие фрагменты человеческого тела.

Ранее по теме: Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам годам за убийство аспирантки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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